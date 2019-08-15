Sinema
41 dakika önce
"Alcatraz"Yönetmenliğini ve senaristliği Andrew Jones'un gerçekleştirdiği film, bir soyguncu ile eski bir gangsterin liderliğinde Alcatraz'dan kaçmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:45 Kaynak: AA
"Alcatraz"
Yönetmenliğini ve senaristliği Andrew Jones'un gerçekleştirdiği film, bir soyguncu ile eski bir gangsterin liderliğinde Alcatraz'dan kaçmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini anlatıyor.
Daha önce 19 kez beyazperdede konu edilen ve 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir ada olan "Alcatraz"ın hikayesinden yola çıkarak hazırlanan yapımda Gareth Lawrence, Derek Nelson
ve Mark Homer oynuyor.
Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı