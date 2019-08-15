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41 dakika önce

"Alcatraz"Yönetmenliğini ve senaristliği Andrew Jones'un gerçekleştirdiği film, bir soyguncu ile eski bir gangsterin liderliğinde Alcatraz'dan kaçmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini anlatıyor.

"Alcatraz"
Yönetmenliğini ve senaristliği Andrew Jones'un gerçekleştirdiği film, bir soyguncu ile eski bir gangsterin liderliğinde Alcatraz'dan kaçmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini anlatıyor.
Daha önce 19 kez beyazperdede konu edilen ve 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir ada olan "Alcatraz"ın hikayesinden yola çıkarak hazırlanan yapımda Gareth Lawrence, Derek Nelson ve Mark Homer oynuyor.
Andrew R. Jones, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:45 Kaynak: AA
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