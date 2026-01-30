Sırbistan'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Sırbistan'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu

30.01.2026 18:57
Sırbistan'da düzenlenen operasyonda 5 ton esrar ve silahlar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Krusevac kenti yakınlarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ülke tarihinde rekor niteliğinde 5 ton esrarın ele geçirildiğini bildirirken, güvenlik güçlerinin ayrıca 4 adet uzun namlulu tüfek ile 1 adet tanksavar roketatara da el koyduğunu açıkladı.

Sırbistan'da güvenlik güçleri yasa dışı uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün Krusevac kenti yakınlarında küçük bir tarım ve ticaret şirketine düzenlenen baskında 5 ton esrarın ele geçirildiği aktarılırken, bunun ülke genelinde bugüne kadar yapılan en büyük esrar operasyonu olduğu kaydedildi. Bakanlık ayrıca operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic açıklamasında, operasyonda el konulan esrarın miktarına ilişkin "Bu bir rekor yakalama" ifadelerini kullanırken, 2 kişinin gözaltına alındığını ve 1 kişinin de hala firari olduğunu belirtti. Dacic, operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin ayrıca 4 adet uzun namlulu tüfek ve 1 adet tanksavar roketatara el koyduğunu kaydetti. Bakan Dacic, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve esrarın kaynağının söz konusu çalışmalar doğrultusunda tespit edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerden biri olmak isteyen Sırbistan'da kenevir üretiminin yasadışı olduğu bilinirken, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan uyuşturucuların büyük bir kısmının Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinden geldiği düşünülüyor. - BELGRAD

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Sırbistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
