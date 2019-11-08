Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 11 bin 908 dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 11 bin 908 dekar tarım arazisi sulandı

Şırnak'ta 11 bin 908 dekar tarım arazisi sulandı

8 saat önce

Şırnak'ta 3 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında 11 bin 908 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Şırnak'ta 11 bin 908 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Şırnak'ta 3 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında 11 bin 908 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını söyledi. Aydın, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti. Bu kapsamda Şırnak'ta 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Şırnak ilimiz ve ilçelerimizde toplam 11 bin 908 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Şırnak il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 11 bin 908 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 18 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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