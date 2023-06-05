Aracında silahlı saldırıya uğramıştı! Güvenlik korucusunun terör saldırısı sonucu şehit edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Aracında silahlı saldırıya uğramıştı! Güvenlik korucusunun terör saldırısı sonucu şehit edildiği ortaya çıktı

05.06.2023 23:52

Şırnak Valiliği, Cizre'de dün akşam saatlerinde otomobilinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Valilik Erdem'in terör saldırısı sonucunda şehit edildiğini bildirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu. Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

TERÖR SALDIRISI ÇIKTI

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın terör saldırısı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

"FAİLLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Valilikten yapılan açıklamada ifadelere yer verildi: "Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Erdem'in cenazesi, Kumçatı beldesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırıda şehit oldu
Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
  • burak keleşoğlu: Vefat eden Kürt vahşiçe katleden yine Kürt Mesele türk kürt meselesi değil Türk ün Kürt le bi meselesi de olmaz zaten asırlardır dost olmuş kardeş olmuş akraba olmuş iki milletin arasına nifak sokmaya çalışan kansızlar doğudaki kürk milliyetine mensub olan vatandaşların hakkını böyle mi koruyor savunuyorlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: teröre destek verenler içeri tıkılmalı, daha çok tıkılmalı. terör destegindeki partiler acilen kapatılmalı finansmanı kesilmeli yöneticilerine yasak getirilmeli. bunları nekadar fazla yaparsan terör o kadar azalır. terörün tek anladıgı güçlü yumruk anlaşma açılım vs boş işler. güçlü kuvvetliysen herşeyin üstesinden gelirsin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ünal üci: Lanet olsun teröre. Çek kirli ellerini,ülkemin üstünden. Allah rahmet eylesin.... Cevap Yaz 38 3 Yayından Kaldır
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Mustafa Erdem, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracında silahlı saldırıya uğramıştı! Güvenlik korucusunun terör saldırısı sonucu şehit edildiği ortaya çıktı - Son Dakika


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