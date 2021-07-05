ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 50 GÖZALTI - Son Dakika

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ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 1626 uyuşturucu hap, 54,9 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 6 bin 999 paket kaçak sigara, 377 paket elektronik sigara tütünü, 40 kaçak cep telefonu ve 38 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 40'ı kaçakçılık, 10'u asayiş suçlarından olmak üzere 50 kişi gözaltına alındı.