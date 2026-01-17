Siverek\'te Kar Yağışı ve Sis Etkili

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

İlçe genelinde etkisini giderek artıran kar yağışıyla birlikte sis de etkili olurken, özellikle Siverek-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Olumsuz hava şartları sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi. - ŞANLIURFA