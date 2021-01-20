Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

20.01.2021 22:09

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı Ordu'nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuh Tortop isimli şahsın kaldığı evde bulunan sobadan sıçrayan kıvılcım, etraftaki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, evde kimsenin bulunmadığını tespit edince, balkon kapısından içeri girerek yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

İtfaiye, Yangın, Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi         
22:13
220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest 220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest         
21:31
Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı! İçlerinde Mike Pompeo'nun da adı var Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı! İçlerinde Mike Pompeo'nun da adı var         
20:43
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 22:44:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei