Sobadan sızan gazdan zehirlendiler - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
6 saat önce
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti.
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu ilçesi Konakyeri Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aziz Karaca (47) hayatını kaybederken, eşi Meryem Karaca (44) Erzurum'da tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Aziz Karaca'nın cenazesinin bugün otopsiden sonra Konakyeri Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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