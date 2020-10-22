Sokak köpeği, ölen martının üzerine toprak attı - Son Dakika

Sokak köpeği, ölen martının üzerine toprak attı
22.10.2020 11:39
İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, bir sokak köpeğinin ölen martının üzerine toprak atma anı çevredeki biri kişi tarafından görüntülendi.
İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, bir sokak köpeğinin ölen martının üzerine toprak atma anı çevredeki biri kişi tarafından görüntülendi.
Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği, sahilde telef olmuş martının yanına geldi. Köpek, kuşun cansız bedeninin üzerine toprak attı. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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