Solid (Katı) Parfüme İlgi Büyüyor: 2026'nın Öne Çıkan Parfümleri Hangileri?

14.01.2026 15:59
Parfüm dünyasında solid parfümler, pratiklikleri ve kalıcılık iddialarıyla dikkat çekiyor. Alkol içermemesi ve kolay taşınabilir olması nedeniyle kullanıcıların favorisi haline geliyor. Katı parfümler, balmumu, doğal yağlar ve esanslarla formüle edilir; alkol gibi uçucu bir taşıyıcı madde yerine daha yoğun bir baz kullanılır. Bu yapı sayesinde kokular, cilt üzerinde yavaşça ısınarak açılır ve uzun süre kalır.

Parfüm dünyasında solid parfümler, son yıllarda hem pratiklikleri hem de artan kalıcılık iddialarıyla dikkat çekiyor. Özellikle alkol içermemesi, kolay taşınabilir olması ve tenle bütünleşen formu sayesinde kullanıcıların favorisi haline gelerek klasik sprey parfümlere kıyasla farklı bir deneyim sunuyor.

Solid parfüm neden daha kalıcı?

Katı parfümler, balmumu, doğal yağlar ve esanslarla formüle edilir; alkol gibi uçucu bir taşıyıcı madde yerine daha yoğun bir baz kullanılır. Bu yapı sayesinde kokular, cilt üzerinde yavaşça ısınarak açılır ve uzun süre kalır. Ayrıca, yoğun esans oranı ile tenle birleşen parfüm molekülleri, sıvı spreylerin aksine daha kesintisiz bir iz bırakır. Bu yazıda, 2026'nın öne çıkan solid(katı) parfüm markalarını derledik…

1) Noox Perfumes – Türkiye'nin Zirvesindeki Solid Parfüm Markası

Güncel parfüm trendlerinin en başarılı temsilcilerinden biri olarak gösterilen Noox Perfumes, solid parfüm kategorisinde yerli üretim portföyüyle öne çıkıyor. Marka, kadın, erkek ve unisex seçeneklerde birçok solid parfüme sahip; kategori sayfasında onlarca ürün yer alıyor.

Kadın girişimci Çiğdem Aktı tarafından kurulan Noox'un solid parfüm koleksiyonu, yüksek esans oranı (%40 civarı) ile hem zengin koku profili hem de kalıcılık vaat ediyor.

Noox Perfumes'un farkı katı parfümlerini klasik parfüm esanslarının kompakt, çanta dostu formuyla birleştirmesi. Bu sayede günlük yaşamda kolay taşınabilirlik ile birlikte tenle uzun süre uyum sağlayan bir koku deneyimi sunuyor.

2) S:U Body Care Solid Parfum

S:U Body Care, Türkiye menşeli bir marka olarak solid parfüm segmentinde alkolsüz, doğal içerikli kokular sunuyor. Ürünlerde aromaterapi yağları kullanılarak, tenle uyumlu ve tahriş riski düşük formüller hedefleniyor. Kullanıcılar, markanın alkollü parfümlere göre 3 kat daha kalıcı kokular sunduğunu belirtiyor. Bu seri; kadın ve erkeklere özel renk ve koku seçenekleriyle günlük kullanım için ideal bir alternatif oluşturuyor.

3) Rymore Parfüm

Rymore Parfüm, Türkiye'de boutique parfüm sahnesinde adını duyurmaya başlayan markalardan biri. Katı parfüm ürün gamıyla, özgün koku profillerini daha yoğun bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Şehir yaşamında pratik ve zarif bir koku deneyimi arayanlar için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

4) Soel Rana 50 ML Kadın Katı Parfüm (Soel Parfüm)

Soel Parfüm, kapsamlı koleksiyonuyla bilinen yerli bir isim. Marka, klasik parfümlerinin yanı sıra katı parfüm versiyonlarıyla da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Gün boyu kalıcı kokular, farklı koku ailelerini bir araya getiren Soel solid parfümlerle birlikte, hem günlük hayatta hem de özel anlarda tercih ediliyor.

5) The Sillage Nomade Katı Parfüm

The Sillage, minimal ve zarif tasarımlı solid parfümleriyle dikkat çeken bir diğer marka. Özellikle tenle uyumlu Nomade gibi kokular, kullanıcılar arasında popüler. Katı formda sunulan bu parfümler, klasik sprey modellere alternatif arayanlar için estetik ve fonksiyonel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Solid Parfümler Giderek Yaygınlaşıyor

Klasik sprey parfümlerin dışında, solid parfümler günlük hayatta pratiklik, taşınabilirlik ve kalıcılık vaat ederek trend haline geliyor. Türkiye'de yerli markaların bu alana odaklanmasıyla birlikte, kullanıcılar kendi tarzlarına uygun, etkileyici kokular bulabiliyor. Noox Perfumes başta olmak üzere S:U Body Care, Rymore, Soel Parfüm ve The Sillage gibi markalar, bu yükselen trende yön veren isimler olarak sektördeki yerlerini sağlamlaştırıyor.

