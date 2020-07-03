Son dakika! Ankara TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası
Son dakika haberi: TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (4)BARO BAŞKANLARININ TBMM ONÜNDEKİ BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYORTBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM...
TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (4)
BARO BAŞKANLARININ TBMM ONÜNDEKİ BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR
TBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı. Öğle saatlerinde buraya gelen baro başkanlarının bekleyişleri akşam saatlerinde de devam ediyor. Zaman zaman komisyon toplantısından çıkan bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri baro başkanlarının yanlarına gelerek destekte bulundu.
Bu arada polis ekiplerinin güvenlik önlemleri kapsamında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi. Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP'li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşınmasını sağladı.
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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 06:19 Kaynak: DHA
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