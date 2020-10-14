Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

14.10.2020 18:45
Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,66 2,81 -5,34 ARD Bilişim Teknolojileri 38,20...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,66 2,81 -5,34
ARD Bilişim Teknolojileri 38,20 39,94 -4,36
İş GMYO 2,09 2,17 -3,69
Kerevitaş Gıda 6,84 7,09 -3,53
Torunlar GMYO 4,20 4,34 -3,23
Oyak Çimento 8,44 8,68 -2,76
Kartonsan 758,50 777,10 -2,39
Pınar Et ve Un 24,80 25,38 -2,27
Alcatel Lucent Teletaş 29,28 29,94 -2,20
Netaş Telekomünikasyon 21,30 21,78 -2,20
MLP Sağlık 17,86 18,25 -2,14
Alkim Kimya 14,20 14,51 -2,14
Bursa Çimento 7,13 7,25 -1,66
Sasa Polyester 17,08 17,34 -1,50
Borusan Mannesmann 15,86 16,10 -1,49
Akiş GMYO 3,48 3,53 -1,42
Çimsa 14,10 14,28 -1,26
Karel Elektronik 19,38 19,62 -1,22
Tat Gıda 12,19 12,31 -0,97
DO-CO 338,30 340,80 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Eşini pompalı tüfekle vurup bacağının kesilmesine sebep olan kocaya tahrik indirimi Barışmak için bir araya gelen CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Son Dakika: AYM'nin Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı         
17:45
Elektrik direğine tırmanan genç, herkesin yüreğini ağzına getirdi Elektrik direğine tırmanan genç, herkesin yüreğini ağzına getirdi         
17:30
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 19:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei