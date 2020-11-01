Son Dakika | Cammu Keşmir'deki çatışmada direnişçi lideri öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika | Cammu Keşmir'deki çatışmada direnişçi lideri öldürüldü

01.11.2020 20:57
Son Dakika | Cammu Keşmir'deki çatışmada direnişçi lideri öldürüldü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bağımsızlık yanlısı direnişçi liderinin öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bağımsızlık yanlısı direnişçi liderinin öldürüldüğü bildirildi.

Emniyet Müdürü Vijaj Kumar, yaptığı açıklamada, polis ile milis güçlerinin başkent Srinagar'ın dış mahallelerinden birinde düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada bağımsızlık yanlısı örgütlerden Hizbul Mücahidin'in askeri kanadının sorumlusu Seyfullah Mir'in öldürüldüğünü belirtti.

Örgüt, Mir'in öldüğünü henüz doğrulamazken, çatışmaların ardından bölgede halk protesto için sokaklara çıktı. Hint yönetimi aleyhine sloganlar atan protestocuları dağıtmak için polis plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bağımsızlık, Hindistan, Müslüman, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cammu Keşmir'deki çatışmada direnişçi lideri öldürüldü - Son Dakika


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