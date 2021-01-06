Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

06.01.2021 14:13
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,094816-0,12BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,094816-0,12
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,091929-0,11
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,122431-0,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,013798-0,10
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041312-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078938-1,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,054910-0,92
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051235-0,91
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,093922-0,51
ZEM Hisse Senedi EYF0,028367-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101338-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,181611-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128357-0,83
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032149-0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,112428-0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038506-0,80
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026731-0,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028669-0,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018272-0,37
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,027462-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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