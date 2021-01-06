Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094816
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091929
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122431
|-0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013798
|-0,10
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041312
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078938
|-1,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054910
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051235
|-0,91
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,093922
|-0,51
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,028367
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101338
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181611
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128357
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032149
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112428
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038506
|-0,80
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026731
|-0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028669
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018272
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027462
|-0,20
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi