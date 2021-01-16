Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,18'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,196466 -5,67 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,500951 -3,61 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,578575 -3,50 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,980609 -3,44 Gedik Portföy Altın Fon 0,9269 -2,65 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111538 -2,62 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056448 -2,59 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,516324 -2,56 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036135 -2,20 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,057815 -2,18 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047061 -2,18 VEM Altın Katılım EYF 0,048816 -2,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045911 -2,12 ZEM Altın Katılım EYF 0,046937 -2,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028451 -2,10 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050507 -2,10 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045216 -2,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044901 -2,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045871 -2,08 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042959 -2,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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