Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057679
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074864
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066674
|-0,12
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054312
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074708
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017902
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021038
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,113454
|-0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,088569
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049599
|-0,35
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,033703
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,049188
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030663
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,097892
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,063160
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,035858
|-0,28
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015664
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029285
|-0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043522
|-0,20
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061944
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013816
|-0,16
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036196
|-0,08
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi