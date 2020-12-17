Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057679 -0,31 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074864 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066674 -0,12 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054312 -0,08 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074708 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017902 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021038 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,113454 -0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,088569 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049599 -0,35 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,033703 -0,29 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049188 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030663 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,097892 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,063160 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,035858 -0,28 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015664 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029285 -0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043522 -0,20 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,061944 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013816 -0,16 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,036196 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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