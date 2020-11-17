Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094656 0,93 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099514 0,90 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097051 0,90 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091369 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,109365 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017245 0,31 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020196 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047948 2,51 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042179 1,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,044852 1,09 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,045546 0,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105589 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,108332 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073754 1,14 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032095 0,84 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021880 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,124142 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028492 0,70 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,023105 0,38 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,033209 0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039257 0,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055875 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,030401 1,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048719 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050619 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048798 1,07 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047716 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022944 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070695 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073878 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069694 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030843 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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