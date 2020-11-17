Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094656
|0,93
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,099514
|0,90
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097051
|0,90
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091369
|0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,109365
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017245
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020196
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,047948
|2,51
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042179
|1,93
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,044852
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,045546
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105589
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,108332
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073754
|1,14
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032095
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021880
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,124142
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028492
|0,70
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023105
|0,38
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033209
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039257
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055875
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030401
|1,08
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048719
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050619
|1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048798
|1,07
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047716
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022944
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070695
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073878
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069694
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030843
|0,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi