Son dakika: Esenler'de yola fırlayan çocuğu otomobilin çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika: Esenler'de yola fırlayan çocuğu otomobilin çarptığı anlar kamerada

13.04.2021 10:44
Son dakika: Esenler'de yola fırlayan çocuğu otomobilin çarptığı anlar kamerada, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Esenler'de annesinin yanından bir anda yola fırlayan çocuğa araba çarptı.

Esenler'de annesinin yanından bir anda yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza dün öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre annesiyle birlikte yol kenarında yürüyen çocuk, bir anda yola fırlayarak karşıya geçmek istedi. Caddede seyir halindeki motosikleti beklemeden koşarak karşı kaldırıma ulaşmaya çalışan çocuk, bu diğer yönden gelen bir otomobilin önüne atladı. Normal hızında seyir halinde otomobil fren yapsa da durmayarak çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yola fırlarken çocuğun annesi ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü yere düşen çocuğun yardımına koştu. Çevrede bulunan vatandaşların ve şoförün "hastaneye götürelim" teklifini kabul etmeyen anne, çocuğunu da alarak yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"Şoförün hatası yoktu"

Kazanın görgü şahidi Erol Şahin şoförün bir hatası olmadığını belirterek, "Çocuk annesiyle birlikte yürüyordu. Birden fırladı. Şoförün suçu yoktu kazada. Aldık hemen hastaneye götürmek istedik çocuğu ama annesi istemedi. Ben kendim götürürüm doktora dedi. Hata tamamen çocuktaydı. Çocuk ayağa kalkıp toparladı. Kalktı yürüyerek eve gitti" diye konuştu. - İSTANBUL

Otomobil, Esenler, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Esenler'de yola fırlayan çocuğu otomobilin çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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