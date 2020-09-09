Son dakika! Giresun'da mübaşir, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı Ersoy'u silahla yaraladı - Son Dakika

Giresun'da mübaşir, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u silahla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu Adliyesi'nde görevli mübaşir M.K, adliye binası içerisinde tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Ersoy'a silahla ateş etti. Kolundan yaralanan Ersoy, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.