Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 yavru yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Yusufbey Mahallesi'nde bir evin temeline yuva yapan yılanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde bir evin temel kısmına yuva yapan yılanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

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