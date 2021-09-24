Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evin temel kısmına yuva yapan yılanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Yusufbey Mahallesi'nde bir evin temeline yuva yapan yılanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 yavru yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı - Son Dakika