Son dakika gündem: Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

25.09.2022 11:57
Son dakika gündem: Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada M.Y. (40), aralarında husumet bulunan Ümit Kör'ü (31) bıçakladı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada M.Y. (40), aralarında husumet bulunan Ümit Kör'ü (31) bıçakladı. Kör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta meydana geldi. Ümit Kör, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Y.'nin evinin önüne giderek konuşmak istedi. İkili arasında burada çıkan tartışmanın büyümesiyle M.Y. evden aldığı bıçakla Kör'ü boyun ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kör, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Kör, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, M.Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kör'ün cenazesi, bugün yukarı Mahmudiye Mahallesi camisinde, ikindi sonrası kılınacak namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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