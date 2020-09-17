Van polisi ele geçirdiği eroinle "Mavi Vatan" vurgusu yaptı - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri 74 kilo 510 gram eroinin bulunduğu 73 paketle "Mavi Vatan" yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajındaki iki çantanın içinde 73 paket halinde 74 kilo 510 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polisler, ele geçirilen eroinin bulunduğu 73 paketle "Mavi Vatan" yazdı.