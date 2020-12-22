Son dakika haber: Afyonkarahisar Belediyesi iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf kiracılarından 3 ay ücret almayacak - Son Dakika

Son dakika haber: Afyonkarahisar Belediyesi iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf kiracılarından 3 ay ücret almayacak

22.12.2020 14:21
Son dakika haber: Afyonkarahisar Belediyesi iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf kiracılarından 3 ay ücret almayacak, System.String[]

Son dakika haber: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ve belediyenin kiracısı konumundaki esnafta 3 ay süreyle ücret alınmayacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ve belediyenin kiracısı konumundaki esnafta 3 ay süreyle ücret alınmayacağını açıkladı.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte, Belediyenin bütün imkanlarıyla Afyonkarahisarlıların yanında olduğunu belirtti.

Yine Belediye olarak Kovid-19 sürecinde zor günler geçiren esnafın da yanında olduklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"İş yerini kapatmak zorunda kalan ve belediyemizin kiracısı konumundaki esnafımızdan üç ay kira almayacağız. Yine pandemi süreci boyunca ekonomik olarak etkilenerek faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarımızın kira bedellerinde, 3 ay boyunca yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Genelge gereği yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar uzattık."

Kentteki özel mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Zeybek, zorlu sürecin birlik ve beraberlik içinde atlatılması için esnaftan alacakları kira bedellerini ertelemelerini talep etti.

Mehmet Zeybek, Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afyonkarahisar Belediyesi iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf kiracılarından 3 ay ücret almayacak - Son Dakika


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