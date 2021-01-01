Son dakika haber... Başkan Babaoğlu yeni yılı sağlıkçılarla karşıladı - Son Dakika

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçleri, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerini görev yerlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Babaoğlu yeni yılı ise 112 acil sağlık ekibi ile karşıladı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yılbaşı gecesi Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, kontrol noktalarındaki polisler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler ve Hendek itfaiye Grup Amirliği ekiplerini görev yerlerinde ziyaret etti. Babaoğlu, yeni yıla 112 acil sağlık çalışanlarıyla birlikte girerken 2021'in sağlık ve huzur getirmesini temenni etti. Ekiplere kolaylıklar dileyerek yeni yıllarını kutlayan Babaoğlu, "Yeni yılın Ülkemize, Devletimize ve Milletimize hayırlar getirmesini umut ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ekipler ziyaretler nedeniyle Başkan Babaoğlu'na teşekkür etti

Babaoğlu, "Aziz Milletimizin huzuru ve güvenliği için her daim görevi başında olan güvenlik güçlerimiz ile itfaiye teşkilatımızın kıymetli mensuplarını görev yerlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladım.Ardından çok zorlu geçen 2020'yi geride bıraktık ve yeni bir yılı sağlık çalışanlarımızı karşıladık. Sağlığımızı,canımızı emanet ettiğimiz, en zor anımızda yanımızda olan ve gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık personellerimiz salgın sürecinde büyük fedakarlıklara imza atıyor. Bu süreçte görev yapan, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun ve kolaylıklar versin" dedi. - SAKARYA