Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100615
|0,60
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097243
|0,59
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102918
|0,49
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020033
|0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020348
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019649
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017427
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,042084
|1,92
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,074157
|1,37
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,116114
|1,34
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,070314
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,150946
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,034520
|1,44
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019918
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021910
|1,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,032364
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,058923
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,037407
|1,77
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,053438
|1,76
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013906
|1,09
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021821
|1,03
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031388
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,055484
|2,10
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,054242
|2,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,055390
|2,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034567
|2,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,057537
|2,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027729
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069439
|0,11
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024152
|0,11
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070442
|0,11
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066194
|0,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi