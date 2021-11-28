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Son dakika haber: İngiltere'den Avrupa'ya "Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber: İngiltere'den Avrupa'ya "Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz" uyarısı

28.11.2021 19:25
Son dakika haber: İngiltere'den Avrupa'ya "Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz" uyarısı

Son dakika haberleri... İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Avrupa'yla düzensiz göç meselesinde iş birliğinin geliştirilememesi durumunda, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin hayatını kaybettiği Manş Denizi'nde "daha kötü hadiselerin olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Avrupa'yla düzensiz göç meselesinde iş birliğinin geliştirilememesi durumunda, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin hayatını kaybettiği Manş Denizi'nde "daha kötü hadiselerin olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Sky News'te yer alan habere göre, Patel, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le 25 Kasım'da yaptıkları telefon görüşmesinin "yapıcı" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca söylediğim gibi hızlı bir çözüm yok, sihirli bir değnek yok. İngiltere bu sorunu tek başına çözemez ve Avrupa genelinde hepimizin adım atması, sorumluluk alması ve kriz zamanında birlikte çalışması gerekiyor. Karşılaştığımız zorluktan geri durmayacağız ve önümüzdeki hafta Avrupalı ortaklarla daha fazla iş birliği için baskı yapmaya devam edeceğim çünkü bunu yapmamak önümüzdeki kış aylarında dondurucu suda daha kötü hadiselere yol açabilir."

Manş Denizi'ndeki facia, Fransa-İngiltere ilişkilerini gerdi

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'yi "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup göndermiş ve bu mektubu, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Fransa, mektubun Twitter'dan paylaşılmasına tepki olarak İngiltere İçişleri Bakanı Patel'e yaptığı daveti iptal etmişti.

Manş Denizi, England, Fransa, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İngiltere'den Avrupa'ya 'Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz' uyarısı - Son Dakika


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