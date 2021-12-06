Kazada yaralanan bir kişi Safranbolu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Safranbolu-Karabük kara yolunda ise E.A'nın kullandığı resmi kuruma ait 37 PU 395 plakalı kamyonet ile A.K. idaresindeki 67 ABD 080 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı'nda çarpıştı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla götürüldükleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Karabük- Kastamonu kara yolunda seyreden M.B. idaresindeki 78 M 0027 plakalı dolmuş, Jandarma Kavşağı'nda, S.Ö. yönetimindeki 78 S 0172 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

Karabük 'te meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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