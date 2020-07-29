Son dakika haber | - Sosyal mesafeli halay - Son Dakika

- Sosyal mesafeli halay

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yapılan düğünde sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar değneklerle alay çekti.

Sulusaray ilçesinde açık havada yapılan düğünlerde pandemi kurallarına dikkat eden vatandaşlar sosyal mesafeye özen gösteriyor. Davetlilere kolonya tutulurken maske kuralına dikkat ediliyor. Düğünde halay çekmek isteyenler ise sosyal mesafe kurallarına göre halay çekiyor. Teyzesinin oğlunun düğününde halay isteğini geri çevirmeyen Fatih Gül, pandemi kurallarına uygun olarak eğlendiklerini söyledi. Gül, düğünlerine gelen davetlilere pandemi kurallarına uymalarını rica ettiklerini ifade ederek, "Düğünümüzde her türlü tedbiri alıyor kurallara uyuyoruz, sağlıklı yaşamak için daha çok dikkatli olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.