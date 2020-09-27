Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yaklaşık 100 metre savrularak tarlaya düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken yanında seyir halinde olan eşi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak yolu üzerinde Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan Uzun (54) kontrolündeki 06 EZ 2425 plakalı otomobili ile Uşak istikametine seyir halindeydi. Güre beldesine yakınlaşan Uzun, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan Uzun hakimiyetindeki otomobil, yaklaşık olarak 100 metre savrulduktan sonra takla atarak tarlaya düştü. İhbarlar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özkan Uzun'un hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında seyir halinde olan eşi Fatma Uzun'un ağır yaralandığını belirledi. Fatma Uzun, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden Özkan Uzun, yapılan çalışmaların ardından yine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK