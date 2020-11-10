Son dakika haber | Turgutluspor eksik kadroyla moral peşinde
10.11.2020 11:50
Son dakika spor haberi... MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 5 galibiyetle lider başladıktan sonra, son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak koltuğunu kaybeden, dün kulüpte 6'sı futbolcu 7 ismin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla moral bozukluğu yaşayan Turgutluspor, yarın Etimesgut Belediyespor...
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 5 galibiyetle lider başladıktan sonra, son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak koltuğunu kaybeden, dün kulüpte 6'sı futbolcu 7 ismin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla moral bozukluğu yaşayan Turgutluspor, yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta 18 puanla lider Eyüpspor'un 1 puan gerisinde zirve yarışı veren Turgutlu, koronavirüse yakalanan isimler ve sakat, cezalı futbolcular nedeniyle maça 9 eksikle çıkacak.
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