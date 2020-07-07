Son dakika haber | Ünlü oyuncu Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye verdi
Son dakika güncel haberi... Gazetecilerin mahkeme önünde bekleyişi Johnny Depp'in mahkemeye gelişi Basın mensupları detaylar LONDRA - Ünlü oyuncu Johnny Depp, kendisi hakkında "eş döven" tanımını kullanan The Sun gazetesini mahkemeye verdi.
Gazetecilerin mahkeme önünde bekleyişi
Johnny Depp'in mahkemeye gelişi
Basın mensupları detaylar LONDRA - Ünlü oyuncu Johnny Depp, kendisi hakkında "eş döven" tanımını kullanan The Sun gazetesini mahkemeye verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:20 Kaynak: AA
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