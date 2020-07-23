İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında, hızla gelişen ve değişen dünyada doğru, tarafsız, değerlere saygılı ve hızlı habercilik anlayışının her geçen gün önem kazandığını belirtti.

Değişime ayak uydurmanın; güncel ve güvenilir olabilmenin ön koşulu olduğunu bildiren Durmuş, "Toplumu yönlendirme ve bilinçlendirme konusunda önemli bir misyona sahip yazılı ve görsel basın; bu gücü ülkenin istikbali için doğru ve isabetli kullandığı ölçüde değer kazanacaktır. Şüphesiz, yaşadığımız pek çok önemli olayda medyanın gücüne şahit olduk. Aklını ve vicdanını rehber edinen, yaptığı işe yüreğini koyan, özveri ve gayretle işini her daim layıkıyla yaparak gündemdeki gelişmelerden bizleri haberdar eden değerli basın mensubu arkadaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

-Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe

Aydıntepe, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydıntepe, mesajında, kamuoyunu bilgilendirmek adına yola koyulan, bu manada zaman gözetmeksizin ve mekan tanımaksızın, gece gündüz demeden çalışan, çabalayan meslektaşları adına, basından sansürün kaldırılış günü olan 24 Temmuz'un bayram günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Tüm basın mensuplarının bayramını kutlayan Aydıntepe, içinde bulundukları zorlu ve sıkıntılı süreçten kısa sürede kurtulmak ümidiyle, huzurlu ve sağlık içerisinde geçecek başarılı yıllar diledi.