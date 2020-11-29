Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 88 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Ö'nün (88) evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Selahattin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Selahattin Ö'nün cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Selahattin Ö'nün kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.