Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

22.03.2022 03:33

Son dakika haberler: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı Makam odasında defalarca ateş açan şahsı belediye personeli etkisiz hale getirdi Silahlı saldıra uğrayan Başkan Taş yara almadan kurtuldu Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş makamında, bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

Makam odasında defalarca ateş açan şahsı belediye personeli etkisiz hale getirdi

Silahlı saldıra uğrayan Başkan Taş yara almadan kurtuldu

KASTAMONU - Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş makamında, bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş yara almadan kurtulurken çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday Belediyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş isteyen E.D. isimli şahıs, elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesinin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi. Odada rast gele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personeli hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

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Hasan Fehmi Taş, Kastamonu, Saldırı, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika
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