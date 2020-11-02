Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072554
|1,78
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066658
|1,74
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091381
|1,68
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048915
|1,64
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041410
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016943
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018963
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,039059
|1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,040577
|1,14
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068143
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071978
|0,97
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045869
|0,89
|VEM Pera 3 Değişken Grup EYF
|0,019356
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015027
|0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,021495
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030545
|2,19
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013592
|0,46
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029525
|0,23
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026374
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013025
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054164
|0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052136
|0,42
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032537
|0,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,051052
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052216
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069408
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071020
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025039
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068613
|0,09
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073449
|0,09
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi