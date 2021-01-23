Son dakika haberi: Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek

23.01.2021 12:39
Son dakika haberi: Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında, cami görevlileri, çevrim içi etkinliklerle çocukların beş vakit namaz kılabilecek şekilde sure ezberlemesini ve temel dini bilgileri öğrenmesini sağlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında, cami görevlileri, çevrim içi etkinliklerle çocukların beş vakit namaz kılabilecek şekilde sure ezberlemesini ve temel dini bilgileri öğrenmesini sağlayacak.

Başkanlık tarafından "Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor" projesi kapsamında, çocuklara milli ve manevi değerlerini öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dini bilgiler aktarmak amacıyla 25 Ocak-12 Şubat'ta hafta içi her gün çevrim içi etkinlikler düzenlenecek.

İl ve ilçe müftülüklerinin sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında din görevlileri, vazife yaptığı caminin bulunduğu mahalledeki aileleri ve yaz Kur'an kursuna gelen öğrencileri bilgilendirip çocukların programa kayıt olmasını sağlayacak.

Bu kapsamda Whatsapp, Google Duo, Discord ve Zoom gibi uygulamalar üzerinden yapılacak etkinliklerde ilkokul seviyesindeki çocuklara Sübhaneke, Tahiyyat, Rabbena dualarıyla Fatiha, Kevser ve İhlas sureleri, ortaokul öğrencilerine Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena, Kunut duaları ile Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak-Nas sureleri öğretilecek.

Etkinlik sonunda ödül verilecek

Derslerin ilk 20 dakikalık diliminde dini bilgiler, ikinci 20 dakikalık diliminde ezber-dinleme, son 20 dakikalık diliminde ise anlatılan konu üzerinden soru-cevap bölümü yapılacak.

Çocukların derse katıldığı gün için 20 puan, doğru verilen her cevap için 10 puan, ezberlenen her sure ve dua için ise 50 puanın verileceği etkinlerde, çocuğun derse katılımı, sorulara verdiği doğru cevaplar ve ezber durumu çizelgeye işlenecek.

Etkinlik sonunda çocukların puan durumlarının değerlendirilmesinin ardından birinci, ikinci ve üçüncülere mahalli imkanlar ölçüsünde 12 Şubat Cuma ödül verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli, Namaz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek - Son Dakika


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