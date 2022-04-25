Son dakika haberi... Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

25.04.2022 14:17
Son dakika haberi... Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli İlçesinde uyuşturucu operasyonu operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli İlçesinde uyuşturucu operasyonu operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip olan 95 gram uyuşturucu madde, uyarıcı hap, uyuşturucu madde kullanma aparatları ve tabanca ele geçirildi.

M.D, E.S. ve K.H. isimli şüpheli şahıslara Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Adliye sevk edilen S.Ö, B.O, A.İ. ve T.O. isimli şüpheli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanırken, F.K. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi... Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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