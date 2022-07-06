Son dakika haberi: Kadıköy'de 1 kişinin öldüğü yangına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kadıköy'de 1 kişinin öldüğü yangına ilişkin davaya devam edildi

06.07.2022 15:39
Son dakika haberi: Kadıköy'de 1 kişinin öldüğü yangına ilişkin davaya devam edildi

Son dakika gündem haberi: Kadıköy'de bir dairede çıkartılan, Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği yangına ilişkin 2 sanığın müebbet hapis ve 11'er yıl hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kadıköy'de bir dairede çıkartılan, Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği yangına ilişkin 2 sanığın müebbet hapis ve 11'er yıl hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır ile başka suçtan tutuklu bulunan Burak Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen O.K, sanıklarla aynı apartta ayrı odalarda kaldıklarını, sanık Sağır'ın cezaevine girdiğini, Burak Kaya'dan Sağır'ın cezaevinden çıkacağını duyduğunu söyledi.

Karataş, Kaya ile Sağır'ın problemli bir insan olduğunu, tekrardan aparta gelmesinin sakıncalı olacağı konusunda Sadullah Özcan'ı uyardıklarını belirterek, gece vardiyasında çalıştığını, sabaha karşı kendisini İbrahim Tuna'nın arayıp Mahmut Sağır'ın evi yaktığını ve Yusuf'un içeride kaldığını söylediğini ifade etti.

Tanığın dinlenmesinin ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, başka suçtan tutuklu bulunan Burak Kaya'nın üzerine atılı suçlardan beraati talep edildi.

Tutuklu sanık Mahmut Sağır'ın "yangın çıkarmak suretiyle olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Sanık hakkında açılan "mala zarar verme" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı, sanığın tutukluluk halinin de devamı yönünde karar verilmesi mütalaada istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanık Kaya, buna karşı bir diyeceğinin bulunmadığını belirtirken, diğer tutuklu sanık Sağır ise ayrıntılı savunmasını avukatının yapacağını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahmut Sağır'ın vekillerinin ayrıntılı savunma yapmaları için diğer celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Heyet, Sağır'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların yangından hemen önce eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları, tanık ve müşteki beyanları kapsamında her iki sanığın da apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle apart yönetimi ile aralarında anlaşmazlık bulunduğu kaydediliyor.

Çıkan yangın neticesinde sanıkların kaldığı odanın hemen bitişinde kalan Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, itfaiye raporunda yangının ayrıca bina ve eşyalara da sıçrayarak zarara neden olduğu belirtiliyor.

Sanıkların eylemlerinin "yakarak mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını oluşturduğu ifade edilen iddianamede, sanıkların apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle ayrılırken tepki olarak daire ve eşyalara yakıp zarar verdiklerinin değerlendirildiği anlatılıyor.

İddianamede, sanıkların sabah odalarında çıkarttıkları yangın sonucunda birbirine bitişik odada kalan ancak aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Döğüşçü'nün yanarak zarar göreceğini öngördükleri veya öngörmeleri kendilerinden beklendiği halde umursamayıp eylemi gerçekleştirerek ölüm olayında olası kastla sorumlu olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Hazırlanan iddianamede, bu kapsamda Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın "yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "yakarak mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından da ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Kaynak: AA

İbrahim Tuna, Burak Kaya, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kadıköy'de 1 kişinin öldüğü yangına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

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