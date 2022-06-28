Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

28.06.2022 00:11
Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde Ö.A'nın evinde H.A, A.D. ve M.A,Y. alkol aldıkları sırada tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.A. tabancayla Ö.A. ve M.A.Y'yi yaraladı.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli H.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Tepebaşı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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