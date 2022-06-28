Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde Ö.A'nın evinde H.A, A.D. ve M.A,Y. alkol aldıkları sırada tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.A. tabancayla Ö.A. ve M.A.Y'yi yaraladı.
Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Şüpheli H.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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