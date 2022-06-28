Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde Ö.A'nın evinde H.A, A.D. ve M.A,Y. alkol aldıkları sırada tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.A. tabancayla Ö.A. ve M.A.Y'yi yaraladı.

Kaynak: AA

Tepebaşı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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