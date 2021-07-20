Son dakika haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. 06 EC 3774 plakalı KİA marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada sürücü A.K. hayatını kaybederken otomobilin içinde bulunan E.K. ve E.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü A.K. Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar da aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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