Son dakika haberi... Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda en az 26 kişi öldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Tabara, Niger ve Sokoto eyaletlerinde silahlı saldırılar gerçekleştirildi.

Komşu ülke Kamerun ile Taraba eyaletinin sınırındaki Takum bölgesine gelen Kamerunlu ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda ev de kundaklandı.

Niger Eyaleti Polis Komiseri Bala Kuryas, yaptığı açıklamada, eyaletin Munya bölgesinde silahlı kişilerin 1 avcıyı öldürdüğünü, en az 30 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Sokoto eyaletinin Sabon Birni bölgesinde de silahlı kişilerin saldırısında 14 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında Sokoto eyaletinde asker konuşlandırılması talimatı verdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı