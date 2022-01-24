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Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ

24.01.2022 11:14

Son dakika haberine göre SAMSUN'da 7 katlı binanın zemin katında çıkan yangında Mesure Gültekin ile (70) oğlu Dursun Gültekin (40) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da 7 katlı binanın zemin katında çıkan yangında Mesure Gültekin ile (70) oğlu Dursun Gültekin (40) hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Mesure ve oğlu Dursun Gültekin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANNE VE OĞLU YANGINDA ÖLDÜ

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Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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