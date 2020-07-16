Elma bahçesini manda çiftliğine dönüştüren Iğdırlı çiftçi Aytaç Ertekin, tüketiciler ile peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi yapan tesislerden yoğun süt talebi alıyor.

Melekli Beldesi'nde yaşayan Ertekin, elma bahçesini iki yıl önce bölgede çok yaygın olan fakat zamanla unutulan manda çiftliğine dönüştürdü.

Ertekin, kısa sürede manda sayısını 4'ten 35'e çıkararak, son zamanlarda rağbet gören manda sütü üretimini gerçekleştiriyor.

Çiftliğinde kurduğu tesiste el değmeden süt üretimini yapan Ertekin, mandaları 30 dönümlük arazisinde özenle besliyor.

Günlük 80 litrelik süt üretimini yarım tona çıkarmayı amaçlıyor

Hem tüketicilerden hem de peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi yapan tesislerden yoğun süt talebi alan Ertekin, günlük yaptığı 80 litrelik süt üretimini, yarım tona çıkarmayı amaçlıyor.

Talepleri yetiştirmek için yoğun mesai yapan Ertekin, işini daha da geliştirerek daha geniş kitleye manda sütü ulaştırmak istiyor.

Çiftçi Ertekin, AA muhabirine, her geçen gün işini daha da geliştirdiğini ve yoğun talep gördüğünü söyledi.

Daha önce babasının ve dedesinin de manda yetiştirdiğini ifade eden Ertekin, "Iğdır'da manda yetiştiriciliği neredeyse bitmek üzereydi. Ben 2 yıl önce başladım, elimden geldiği kadar daha da çoğaltmak istiyorum. Elma bahçemde kurduğum çiftlikte 4 mandayla başladım, şimdi 35 mandam var. Bu işi imkanlarım elverdiği sürece daha da çoğaltmayı düşünüyorum." dedi.

"Son zamanlarda taleplere karşılık veremiyoruz"

Ertekin, manda bakımın diğer hayvanlara nazaran daha kolay olduğuna işaret ederek, "Ekonomik anlamda getirisi daha yüksek. İnek gibi nazik değil, kolay kolay hasta olmuyor, sütü iyi para ediyor. Yoğun talep var, son zamanlarda taleplere karşılık veremiyoruz. Şu anda 2 yıldır veteriner yüzü görmüyorum çünkü mandanın doğumu kolay, üremesi de kolay." diye konuştu.

Elde edilen ürünlerin ekonomik olarak önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve son zamanlarda iyi talep gördüğünü vurgulayan Ertekin, "Mandanın yoğurdu, kaymağı ve tereyağı çok büyük rağbet görüyor, bu nedenle manda sütü çok iyi para ediyor. Ayrıca geçmişte bir misafir geldiğinde, kahvaltıda manda yoğurdu, manda kaymağı ve manda yağıyla ağırlanırdı. Manda eti ve süt ürünleri çok değerli, bu da bizim yetiştirici olarak ekonomimize büyük katkı sağlayarak yüzümüzü güldürüyor." ifadelerini kullandı.