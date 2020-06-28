Son dakika haberleri: (Havadan ve yerden Aktüel görüntülerle)KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Son dakika haberleri: (Havadan ve yerden Aktüel görüntülerle)KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI

Son dakika haberi... Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAKayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Havadan ve yerden yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.  Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'den (GAMER) alınan bilgilere göre; Maltepe ilçemize bağlı Kayışdağı orman bölgesinde saat 16: 35'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 16: 48 sıralarında havadan ve karadan yangın söndürme çalışmasına başlanmıştır. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmiştir. Yangın saat 17: 30'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."

İstanbul, Maltepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: (Havadan ve yerden Aktüel görüntülerle)KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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