Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

AZİZ YENİAY'IN SEÇİM ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-2 (aktüel)

14.02.2024 16:01
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AZİZ YENİAY'IN SEÇİM ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-2 (aktüel)

Aziz Yeniay\'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Saldırı, Adliye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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