Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
17.10.2020 14:43
Son dakika haberine göre TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunu açıkladı.
TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTI
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi" denildi.
ANKARA,
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