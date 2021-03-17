Son Dakika Cudi Haberleri

16:43 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir kongresinde konuştu Son dakika haberleri: AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nda 95 milyar dolar döviz rezervi olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi.

16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir kongresinde konuştu AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nda 95 milyar dolar döviz rezervi olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Dereler'de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız." dedi.

11:07 ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce 2020'de kaçak avlanan 391 kişiye 1 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

17:25 Son dakika haberi! Şırnaklı kadınların HDP önündeki eylemi 16'ncı haftada Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 16'ncı haftada da sürdü.

16:57 Son dakika gündem: Erdoğan: AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez (2) - Yeniden Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür.

13:59 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyecek bir ülke olduğu, başta içimizdeki müzmin muhalifler olmak üzere, artık herkes tarafından idrak edilmelidir.

09:42 Son dakika: Terör örgütünü bitiren operasyon: Yıldırım- 4 Munzur Kutu Son dakika gündem haberi: TUNCELİ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi.

21:17 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020'de işletmeye açacaklarını bildirdi.

19:55 Karaismailoğlu: "Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020'de işletmeye açacaklarını bildirdi.

15:52 Son dakika haberi! Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta düzenlenecek olan operasyonlar öncesi Cudi Dağında 6 alana, 6 gün giriş, çıkışlar ve tüm sivil faaliyetler ile madencilik faaliyetleri yasaklandı.

13:35 Bakan Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşımda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçit vermez denilen Cudi Dağı'nı tünellerle açtık, Yüksekova'ya köprüler yaptık, Harput'u yeni yollara kavuşturuyoruz.

09:56 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09:38 Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09:19 Kudüs'ten sonra 3 semavi din için dünyada kutsal kabul edilen yer: Cudi Dağı Sefine bölgesi NUH Tufanı'nın ardından Hz. Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak kutsal kitaplarda da dile getirilen Cudi Dağı'nın tepesindeki Sefine bölgesi, Kudüs'ten sonra yeryüzünde üç semavi din için kutsal kabul edilen ikinci yer.

14:45 HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından, birçok eylemin faili teröristlerin bilgileri çıktı Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan aramada ele geçirilen ajandada PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarına ait telefon numaralarının yer aldığı belirtildi. Ajandada ayrıca farklı tarihlerde gerçekleştirilen birçok terör eyleminin faillerinden olan teröristlere ait bilgiler de tespit edildi.

11:45 Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 4 kat arttı Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamında çocuk ve gençler spora yöneldi, 4 yılda lisanslı sporcu sayısı 4 kat arttı.

11:21 Son dakika haber! HDP binasında ele geçirilen ajandadan birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri çıktı Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da polisin HDP il binasında yaptığı aramada ele geçirilen, gizli bölmeye saklanmış ajandada, birçok saldırının faili PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarının irtibat numaraları tespit edildi.

08:59 Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye organizasyonlar tarafından aranılan bir ülke haline geldi" Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yıllık süreçte geldiği nokta itibarıyla artık organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke olduğuna işaret etti.

17:03 Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini belirterek, "Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum.

16:43 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyüyüp güçlendikçe karşısına çıkan engeller ile maruz kaldığı saldırıların da arttığını söyledi.

00:58 Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı.

00:58 Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.

13:45 Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da Şırnak'ta düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası"nın hazırlıkları sürüyor.

12:42 Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor - Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor Şırnak'ta huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.

11:03 Son dakika haber | Terör örgütü PKK sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor Son dakika haberi... Türkiye'deki ilk silahlı saldırıyı 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, o günden bu yana çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce masum insanı hedef alarak hafızalardan silinmeyen katliamlar yaptı.

14:41 Cizre'ye Uzak Doğu sporları salonu yapılacak Şırnak'ın Cizre ilçesinde Uzak Doğu sporları salonu yapımı için girişimlere başlandı.

12:05 Son dakika haberi! Son dakika haberi: Güvenlik güçleri, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ekim ayında düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 132 terörist etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe vurdu.

14:19 Vali Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konvoya katıldı Vali Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konvoya katıldı Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'nci yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

14:21 "Tunceli- Pülümür arasını Türkiye'nin en güvenli yolu haline getirdik ve devam ediyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tunceli-Pülümür arasını Türkiye'nin en güvenli yolu haline getirdik ve devam ediyoruz"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme ve Araştırma Toplantısına katıldı.

12:29 Soylu: "FETÖ ile mücadelede 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişlerimiz tarafından rapor düzenlendi" Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma Toplantısı Toplantı salonu Toplantıya katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma...

10:00 Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olmak için projeler üretiyoruz "Sporcu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor""Sporcularımız şampiyona yakın düzeyde oynuyorlar""Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirdiğimizi gösterdik" "Türk tenisçilerinin daha da değer kazanmasını istiyoruz""Uluslararası turnuvalar olmazsa olmazlarımızdan""Olimpiyatları...

18:59 Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'ta devam eden 10 kara yolu yatırımıyla 490 kilometreyi aşkın yol yaptıklarını söyledi.

16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır.

16:15 Şanlıurfa'da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu Şanlıurfa'da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe kırsalında bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu.

14:44 Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi (2) Son dakika haberine göre TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunu açıkladı.

14:23 İçişleri Bakanlığı: PKK Takım sorumlusu etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta Turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi.

13:59 Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.

21:22 Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi 13 Besler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21:06 Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...

13:24 Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başlatıldı.