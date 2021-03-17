Son Dakika Cudi Haberleri

- 17.03.2021 12:49 Karaismailoğlu: "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Görevimiz Türkiye'nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak.
- 22.02.2021 16:43 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir kongresinde konuştu
Son dakika haberleri: AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nda 95 milyar dolar döviz rezervi olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi.
- 22.02.2021 16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir kongresinde konuştu
AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nda 95 milyar dolar döviz rezervi olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi.
- 22.02.2021 15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Dereler'de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız." dedi.
- 04.01.2021 11:07 ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce 2020'de kaçak avlanan 391 kişiye 1 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.
- 24.12.2020 17:25 Son dakika haberi! Şırnaklı kadınların HDP önündeki eylemi 16'ncı haftada
Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 16'ncı haftada da sürdü.
- 23.12.2020 16:57 Son dakika gündem: Erdoğan: AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez (2) - Yeniden
Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür.
- 23.12.2020 13:59 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyecek bir ülke olduğu, başta içimizdeki müzmin muhalifler olmak üzere, artık herkes tarafından idrak edilmelidir.
- 16.12.2020 09:42 Son dakika: Terör örgütünü bitiren operasyon: Yıldırım- 4 Munzur Kutu
Son dakika gündem haberi: TUNCELİ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi.
- 13.12.2020 21:17 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu (1)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020'de işletmeye açacaklarını bildirdi.
- 13.12.2020 19:55 Karaismailoğlu: "Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020'de işletmeye açacaklarını bildirdi.
- 28.11.2020 15:52 Son dakika haberi! Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı
Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta düzenlenecek olan operasyonlar öncesi Cudi Dağında 6 alana, 6 gün giriş, çıkışlar ve tüm sivil faaliyetler ile madencilik faaliyetleri yasaklandı.
- 27.11.2020 19:27 Şırnak'ta öğretmenler zeytin fidanı dikti
Şırnak'ta öğretmenler, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.
- 21.11.2020 13:35 Bakan Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşımda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçit vermez denilen Cudi Dağı'nı tünellerle açtık, Yüksekova'ya köprüler yaptık, Harput'u yeni yollara kavuşturuyoruz.
- 20.11.2020 10:01 Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- 20.11.2020 09:56 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- 20.11.2020 09:38 Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- 15.11.2020 09:19 Kudüs'ten sonra 3 semavi din için dünyada kutsal kabul edilen yer: Cudi Dağı Sefine bölgesi
NUH Tufanı'nın ardından Hz. Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak kutsal kitaplarda da dile getirilen Cudi Dağı'nın tepesindeki Sefine bölgesi, Kudüs'ten sonra yeryüzünde üç semavi din için kutsal kabul edilen ikinci yer.
- 12.11.2020 14:45 HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından, birçok eylemin faili teröristlerin bilgileri çıktı
Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan aramada ele geçirilen ajandada PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarına ait telefon numaralarının yer aldığı belirtildi. Ajandada ayrıca farklı tarihlerde gerçekleştirilen birçok terör eyleminin faillerinden olan teröristlere ait bilgiler de tespit edildi.
- 12.11.2020 11:45 Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 4 kat arttı
Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamında çocuk ve gençler spora yöneldi, 4 yılda lisanslı sporcu sayısı 4 kat arttı.
- 12.11.2020 11:21 Son dakika haber! HDP binasında ele geçirilen ajandadan birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri çıktı
Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da polisin HDP il binasında yaptığı aramada ele geçirilen, gizli bölmeye saklanmış ajandada, birçok saldırının faili PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarının irtibat numaraları tespit edildi.
- 11.11.2020 08:59 Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye organizasyonlar tarafından aranılan bir ülke haline geldi"
Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yıllık süreçte geldiği nokta itibarıyla artık organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke olduğuna işaret etti.
- 07.11.2020 17:03 Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini belirterek, "Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum.
- 07.11.2020 16:43 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor
Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyüyüp güçlendikçe karşısına çıkan engeller ile maruz kaldığı saldırıların da arttığını söyledi.
- 07.11.2020 00:58 Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor
Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı.
- 07.11.2020 00:58 Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.
- 06.11.2020 13:45 Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da Şırnak'ta düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası"nın hazırlıkları sürüyor.
- 06.11.2020 12:42 Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
- Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor Şırnak'ta huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.
- 06.11.2020 11:03 Son dakika haber | Terör örgütü PKK sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor
Son dakika haberi... Türkiye'deki ilk silahlı saldırıyı 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, o günden bu yana çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce masum insanı hedef alarak hafızalardan silinmeyen katliamlar yaptı.
- 06.11.2020 10:37 Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor
Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı.
- 05.11.2020 20:53 Şırnak'ta tenis heyecanı
Şırnak'ta Cudi Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek.
- 04.11.2020 14:41 Cizre'ye Uzak Doğu sporları salonu yapılacak
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Uzak Doğu sporları salonu yapımı için girişimlere başlandı.
- 04.11.2020 12:05 Son dakika haberi!
Son dakika haberi: Güvenlik güçleri, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ekim ayında düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 132 terörist etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe vurdu.
- 29.10.2020 14:19 Vali Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konvoya katıldı
Vali Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konvoya katıldı Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'nci yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
- 26.10.2020 15:15 İçişleri Bakanı Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme Araştırma Toplantısı'nda konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Haziranın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek.
- 26.10.2020 14:21 "Tunceli- Pülümür arasını Türkiye'nin en güvenli yolu haline getirdik ve devam ediyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tunceli-Pülümür arasını Türkiye'nin en güvenli yolu haline getirdik ve devam ediyoruz"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme ve Araştırma Toplantısına katıldı.
- 26.10.2020 12:29 Soylu: "FETÖ ile mücadelede 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişlerimiz tarafından rapor düzenlendi"
Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma Toplantısı Toplantı salonu Toplantıya katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma...
- 26.10.2020 10:00 Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olmak için projeler üretiyoruz
"Sporcu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor""Sporcularımız şampiyona yakın düzeyde oynuyorlar""Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirdiğimizi gösterdik" "Türk tenisçilerinin daha da değer kazanmasını istiyoruz""Uluslararası turnuvalar olmazsa olmazlarımızdan""Olimpiyatları...
- 19.10.2020 08:58 MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi
MHP Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.
- 18.10.2020 18:59 Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'ta devam eden 10 kara yolu yatırımıyla 490 kilometreyi aşkın yol yaptıklarını söyledi.
- 18.10.2020 16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır.
- 17.10.2020 16:15 Şanlıurfa'da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu
Şanlıurfa'da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe kırsalında bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu.
- 17.10.2020 14:44 Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
Son dakika haberine göre TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunu açıkladı.
- 17.10.2020 14:23 İçişleri Bakanlığı: PKK Takım sorumlusu etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta Turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi.
- 17.10.2020 13:59 Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi
İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.
- 17.10.2020 09:53 Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
- 16.10.2020 21:22 Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Besler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 16.10.2020 21:06 Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...
- 15.10.2020 13:24 Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon
Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başlatıldı.
- 15.10.2020 13:08 Son dakika... Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.