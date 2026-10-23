Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu: - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya\'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:
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- "Terörsüz Türkiye'de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağları'nda bugün raket sesleri var, tenis oynanıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörsüz Türkiye'de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağları'nda bugün raket sesleri var, tenis oynanıyor." dedi.

Bakan Bak, Malatya Nikah Sarayı'nda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bugün kentte vatandaşlarla, esnafla bir arada olacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgeye 110 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Bak, Malatya'da da bu yatırımların artarak sürdüğünü dile getirdi.

Deprem bölgesinde 455 bin konut inşa edildiğini ifade eden Bak, "Dünyada böyle bir şey gerçekleştirecek bir ülke, bir yapı, kararlılık yok. Tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve herkesin sahada olması ve milletimizin dayanışmasıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını anlatan Bak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları hakikaten çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten teşkilatçı bir lider. Yanında biz yetiştik gerçekten teşkilatın önemini, siyasetin dokunarak yapılması gerektiğini anlatıyor ve dinlemek gerekiyor. İnsanların mutlaka söyleyecekleri var. Bizim görevimiz onları dinlemek, not etmek ve ilgili yerlere aktarmak ve gerekli işlemleri yapmak. " diye konuştu.

"Türkiye'de 1 milyon kapasiteli yurt yönetiyoruz"

Öğrencilerin barınma sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Bakan Bak şunları kaydetti:

"Dünyada olmayan bir şeyi yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üniversiteli öğrencilerimizin barınma sorununa karşı 1 milyon kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumumuzu yönetiyoruz, 1 milyon kapasitemiz var. Bize başvuran bütün öğrencileri yerleştirdik yüzde 99'a ulaştık ve yenilerini ilave ediyoruz. Daha güvenli hale getiriyor, daha sağlamlarını yapıyoruz.

Öğrencilerimiz sadece 1300-1400 lira bir aylık ücret ödeyerek kalıyor yurtta. Sabah kahvaltı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Bize başvuran yaklaşık 650 bin öğrencimize karşılıksız aylık 4 bin lira burs veriyoruz. Aynı zamanda yine 850 bin öğrencimize faizsiz kredi veriyoruz, onun da ücreti aylık 4 bin lira yani öyle bir yatırım var ki üniversitede okuyan gençlerimize ve böyle bir yatırımı dünyada yapan bir sistem yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün mahallelere spor tesisleri yaptıklarını kaydeden Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki gençlerimize verdiği önem ortada. Biz tabii Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin ve sporun yüzyılı olarak olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı şu, 'bütün mahallelere ve ilçelerdeki yerlere saha, tesis yapacaksınız, boş bırakmayacaksınız'. Gençlerimiz sosyalleşecek, gençlerimiz spor yapacak." şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye'de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak ve yapmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağları'nda bugün raket sesleri var tenis oynanıyor. Cudi'de, Cudi Cup var yine geçtiğimiz günlerde Güreş Federasyonu'muzca Cudi'de güreş müsabakası yapıldı. Artık gençlerimizi o terörün yıkıcı etkilerinden kurtarıp sporla beraber iyileştirmek çok önemli."

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 12 milyon gence ulaştıklarını bildiren Bak, AK Parti iktidarında olimpik ve yarı olimpik 850 havuz yapıldığını, 150 havuz daha yaparak bu sayıyı bine ulaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA
Mehmet KasapoğluTürkiye YüzyılıPolitikaMalatyaTürkiyeTenisCudiSon Dakika

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