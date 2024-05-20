Şırnak\'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası Başladı

Spor

Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Cudi Dağı eteklerinde heyecanla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta başlayan turnuvaya 7 ülkeden 14 yaş kategorisinde yaklaşık 55 tenisçi katıldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan turnuvanın kentte ve bölgeye hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Vali Cevdet Atay, burada geçmişte olumsuz şeylerin konuşulduğu bir dönemden sonra açıklanan rakamlara göre 42 bin 500 günlük varil ile petrolde Türkiye birincisi olunduğunu söyledi. "Buranın enerjinin başkenti, bu şehrin enerjisi ve dinamiği çok yüksek" diyen Vali Atay, "Bunu daha iyi noktalara getirmek için bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. Söylediğim gibi geçmişteki olumsuzlukların yerine bugün Şırnak güzelliklerle alınıyor. Sporun birleştirici gücü, sporun kardeşliği ve bu turnuvanın uluslararası olması buraya ayrı bir heyecan katıyor. Dolayısıyla ben sporcu kardeşlerin hepsine başarılar diliyorum. Centilmence yarış olmasını diliyorum, emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, federasyon olarak tenisi tabana yayılması noktasında önemli projeler geliştirmek, stratejiler oluşturmak için önemli mesafeler kat ettiklerini geldiklerini ifade etti.

Durmuş, "Cudi Cup Türkiye'de tenisin aslında o zengin sporu algısını en önemli mihenk taşı oldu. Burada oynayan geçlerimizde bunu başarıyla gösterdiler ki 4 yıl önce başlayan bu serüven bu gün tekerlekli sandalyede iki kız çocuğun milli takım seviyesinde oynama şansı verdi" dedi.

Konuşmaların ardından 7 ülkeden katılan 55 tenisçi ile sporcuların kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TTF Başkanı Cengiz Durmuş, gösteri maçı yaptı. - ŞIRNAK