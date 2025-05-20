Şırnak'ta Uluslararası Tenis Turnuvası - Son Dakika
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Şırnak'ta Uluslararası Tenis Turnuvası

Şırnak\'ta Uluslararası Tenis Turnuvası

4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 47 sporcunun katılımıyla Şırnak'ta başladı.

20.05.2025 16:33
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Şırnak'ta düzenlenen "4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya, Fas, Gürcistan, Hollanda, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya ve Türkiye'den 47 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde gösteri maçı organize edildi.

Vali Birol Ekici, çocuklar ile yöresel kıyafet giyen kadın ve gençlerle gösteri maçı yaptı.

Programda konuşan Vali Ekici, şehir olarak bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri tenis turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

" Cudi Dağı'nın karşısında kardeşlik, birlik ve beraberlik seslerinin güçlü bir şekilde yükseldiği böyle bir günde bu turnuvayı düzenlemekten onur duyuyoruz." diyen Ekici, son derece heyecanlı olduklarını belirtti.

Ekici, "Önümüzdeki yıllarda daha çok sporcu ile sporun birleştirici gücünü gösterme konusunda son derece kararlıyız. Genç nüfus oranı en yüksek ikinci şehiriz. Gençlerimiz artık iş, aş, ekmek peşinde ve sporun birleştirici gücüyle birlikte spor yapma peşinde. Bu yıl 8 ülkeden turnuvaya katılan 47 sporcumuzu ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin gerçekleştiği alanda 6 tenis kortunun bulunduğunu aktaran Ekici, kentte spora ve gençlere yapılan yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Hemen yakınımızda ihalesi sürmekte olan 1500 kişilik kapalı spor salonu var. İlana çıktığımız bir gençlik merkezimiz var. Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığının burada yapacağı, üniversite öğrencilerimize hediye edeceği 1000 kişilik yurt olacak. Şehrimizin diğer ilçelerinde onlarca spor tesisimiz bitmiş ve yapılmakta olup, gençlerimizin hizmetine sunmak için planlananlar var. Şehrimize yaptığı katkılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı arz ediyorum. Buraya kadar geldikleri için sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum."

Yarka: "Kardeşliğin sesi Şırnak'tan dünyaya yayılacak"

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bir zamanlar çatışmalarla anılan bölgede artık sevinç çığlıklarının hakim olduğunu belirtti.

Sporcuları ve heyetleri bölgede ağırlamaktan dolayı gurur ve heyecan yaşadıklarını anlatan Yarka, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki spor, dilin, dinin, ırkın ötesinde insanları birleştiren en önemli köprüdür. Şırnak, bu köprüyü inşa eden şehirlerden biridir ve yükselişine de devam edecektir. Hazreti Nuh'un ayak izlerini taşıyan bu kadim şehir, sadece tenis topunun sesini değil barışın ve kardeşliğin sesini de Şırnak'tan tüm dünyaya yayacak."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise turnuvanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, festivalin aynı zamanda bu toprakların barışla, umutla, gençlikle yeniden yükselişinin bir sembolü olduğunu ifade etti.

Din, "Şırnak artık sadece geçmişiyle değil geleceğiyle de anılmakta, kültürüyle, doğasıyla, petrolüyle ve sportif başarılarıyla yepyeni bir sayfa açmaktadır." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, kamu kurumlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.???????

Kaynak: AA

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